No "Bate-papo BBB", Jessilane admite que quer ver P.A fora da casa - Reprodução / Globoplay

No "Bate-papo BBB", Jessilane admite que quer ver P.A fora da casaReprodução / Globoplay

Publicado 18/04/2022 10:44 | Atualizado 18/04/2022 10:47

Rio - Depois de deixar o "BBB 22" na noite de domingo (17), Jessilane revelou quem deseja que saia da casa no novo paredão, formado após sua eliminação. Ao analisar os nomes dos integrantes da berlinda — Eliezer, Paulo André e Gustavo —, a professora afirmou que gostaria que P.A deixasse o reality.

fotogaleria

"Ao longo do jogo, foi a pessoa que eu mais me 'arranhei', me atritei. Ele é muito gente boa, mas é debochado demais e isso me incomoda. Tudo o que a gente ia falar, ele vinha com aquele 'jeitão' assim, sabe? Muitas vezes, a gente não ficava bem", explicou no programa "Bate papo BBB" da Globoplay.

"Se eu estivesse lá ainda, era um paredão que eu gostaria de ter ido, com o P.A", admitiu.

Ao refletir sobre os outros dois emparedados, Jessi demonstrou simpatia: "Gustavo, mesmo tendo me indicado, gosto muito dele. Sempre falei que de malvado ele não tem nada.", afirmou.

"E o Eli... estou torcendo pelo Eli, né? Quem diria!", disse em tom de brincadeira.