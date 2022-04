Jessilane Alves é a 14ª eliminada do ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 18/04/2022 07:47

Rio - Jessilane Alves foi a 14ª eliminada do "BBB 22". A professora deixou a disputa em um paredão contra Arthur Aguiar, Eliezer e Douglas Silva na noite deste domingo. Jessilane teve 63,63% dos votos. Arthur ficou com 28,54%, Douglas com 5,91% e Eliezer com apenas 1,92% dos votos. No total, o paredão somou 407.581.080. Este foi o segundo paredão que mais recebeu votos nesta edição, atrás apenas da berlinda entre Arthur Aguiar e Jade Picon.

O apresentador Tadeu Schmidt fez um discurso cheio de suspense e tanto Jessilane quanto Arthur acreditaram que seriam eliminados. "Você sai daqui com uma baita vitória pessoal", disse o apresentador. Jessi chorou muito ao descobrir que ela foi a eliminada. "Pedro, obrigada por tudo, por cada palavra, por tudo. Muito obrigada, mesmo", disse a professora para Pedro Scooby. Ela também parabenizou Arthur por ter permanecido no jogo. Jessi caminhou de braços dados com Douglas e Eliezer em direção à porta.

"Obrigada por tudo que fizeram por mim. Vocês sabem o quão importante vocês eram pra mim. Vocês me ensinaram muito, gente. Vou sair muito feliz de ter chegado até aqui. Estou muito feliz. Obrigada, Deus! Obrigada, Brasil!. Foi bom, foi muito lindo, foi incrível viver isso aqui e, com certeza, se precisasse eu faria tudo de novo", disse.