Douglas e Gustavo discutem na festa Reprodução/Gshow

Publicado 17/04/2022 10:01

Rio - A festa desta madrugada (17) no 'BBB 22' foi marcada por um desentendimento entre Gustavo e Douglas Silva. Os brothers trocaram farpas após o curitibano reclamar de uma atitude do ator no convício da casa.

fotogaleria "Vou deixar toalha molhada na tua cama", disse Gustavo. "Se for para compensar, posso deixar aquilo ali aberto também", argumentou Douglas. "Deixa para lá", disse o curitibano. "Então, é isso", rebateu o ator. O clima entre os dois esquentou. "Tu é um otário. [...] Falta de senso coletivo!", reclamou Gustavo. "Oi? Sou o quê?", perguntou o ator. "Otário", afrontou Gustavo. "Vou te dar a terceira chance", falou Douglas. "Otário", repetiu.

O assunto encerrou e retornou instantes depois. "Olha, agora te neguei satisfação do que deixo aberto ou não, hein", frisou Douglas. "É para todo mundo, senso coletivo", explicou o curitibano. "Independentemente de qualquer coisa. É a segunda festa que faço algo. Estou falando não tenho que dever satisfação porr* nenhuma", rebateu Douglas

"Já falei mais de uma vez, né, irmão?", explicou Gustavo. "Está entendendo ou não?", perguntou o ator. "É você quem não está entendendo", alfinetou o curitibano. "Se eu errei, beleza. Não é apontar o erro, entendeu? Consegue entender o que estou falando?", questionou. "Consegui", disse Gustavo.