Publicado 16/04/2022 18:15 | Atualizado 16/04/2022 19:06

Arthur Aguiar e Paulo André protagonizaram uma pequena treta na casa do "Big Brother Brasil 22", da Globo, na tarde deste sábado (16). Tudo isso em função dos desdobramentos da formação do último Paredão, composto por Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Jessilane. Durante uma conversa na cozinha da casa mais vigiada do país, o atleta tentou quebrar o gelo com ator, mas os dois acabaram se desentendo.

"Está vivo?", questiona ele ao ver o amigo comendo em silêncio. Os dois seguem discordando sobre o horário em que acordaram até que o ator perde a paciência com o aliado no game. "

Acordei logo depois de você, pô", disse o ator. "Logo depois de mim, você não acordou, não", responde o velocista, mas o carioca rebate: "Logo depois de você". "Não acordou. Você não acordou logo depois de mim", garante PA, e Arthur diz: "Eu vi você saindo do quarto". E acrescenta, ao ver que Paulo André não concorda: "Tá bom. Então, não acordei".

"Faz quanto tempo isso?", questiona o atleta Olímpico, e Arthur especula: "Uma hora, 40 minutos...". "Há uma hora eu estou treinando, filho. Naquela hora que eu entrei no quarto, eu estava trocando de roupa para ir treinar", explica PA. "Eu acordei e você estava dormindo, mano", discorda o ator. "Irmão, há uma hora eu estou treinando", repete Paulo André. "Tá bom, cara", finaliza Arthur, que emenda: "Seu problema é que você não dá o braço a torcer, você acha que só eu durmo", disparou.



Na sequência, Paulo André questiona Pedro Scooby há quanto tempo ele está acordado, e o surfista endossa a versão do velocista. Arthur Aguiar, então, diz: "Tá bom". O assunto é encerrado, mas o climão entre eles se mantém na casa.