Boninho fala sobre futura edição do ’BBB’ em seu Instagram - Reprodução

Boninho fala sobre futura edição do ’BBB’ em seu InstagramReprodução

Publicado 16/04/2022 12:58 | Atualizado 16/04/2022 13:03

Rio - Na sexta-feira (15), Boninho usou o Instagram para falar a respeito da nova edição do Big Brother Brasil. Em vídeo, o diretor do reality afirma que as inscrições começarão em breve e aconselha quem deseja participar do programa.

fotogaleria

"BBB 22 entrando na reta final. O que vai acontecer? Inscrições vão começar para o BBB 23. O que a gente quer? Queremos vocês de verdade. Manda foto sem filtro, manda você de verdade, é isso que a gente quer", disse de início.

Boninho alertou para organização do material pessoal, dizendo que a próxima edição do reality contará com poucas vagas. "Se prepara porque daqui a pouco, muito pouco, em apenas alguns dias, vamos abrir as inscrições. Muita gente corre e são poucas vagas, então fica ligado e prepara seu material".

Na legenda do post, o diretor reafirmou que os futuros participantes devem se preparar com antecedência. "Então, já estamos pensando no BBB 23. Quer tentar chegar lá? Vai se preparando. Falta muito pouco para abrir as inscrições", escreveu.