Arthur desabafa com Eliezer sobre ter sua vivência do paredão falso menosprezadaReprodução de vídeo

Publicado 16/04/2022 18:05 | Atualizado 16/04/2022 18:09

fotogaleria Rio - Depois de brigar com seus aliados, na madrugada deste sábado (16), Arthur Aguiar decidiu desabafar com Eliezer sobre a situação, durante esta tarde. O ator afirmou que os outros brothers invalidaram sua vivência no paredão falso e o empresário, que não estava presente na discussão, alegou ter ficado surpreso com essa atitude dos colegas de confinamento.

"Eu achei estranho o Gustavo mudar de ideia em relação a esse negócio do paredão [falso] porque eu lembro de uma conversa muito clara entre nós dois e mais pessoas, em que ele fala: 'Foi paredão, sim'. Inclusive, ele fala: 'Até o Tadeu considera paredão'. A gente viveu tudo", analisou Eliezer.

"Então, eles não consideram mais. Esse foi o argumento", ironizou Arthur. "A gente não tem como saber. Para mim, é paredão. Viveu todas as emoções", reafirmou o empresário.

O ator conta que ter integrado um paredão falso não tira toda a apreensão gerada pela berlinda. "Se eu sair no domingo, eu vou considerar que fui em seis paredões e saí no sexto. Para mim, foi um paredão porque eu vivi tudo que um paredão tem. Eles: 'Ah, quando você chegou lá ficou feliz'... tá, mas antes de chegar lá, eu fiquei mal. Eu saí pela porta", explica.

"Além disso, o que faz o negócio do paredão é o sentimento, é viver a emoção do paredão. O negócio que fica aqui dentro da possibilidade de ir embora", acrescenta Eli.

"Também acho. Por isso falei para eles: 'Não concordamos, eu penso uma coisa e vocês pensam outra. A gente não vai concordar sempre, né?'. Eu não concordo em tudo com as pessoas que me relaciono. A vida é assim. Não participei dessa conversa. Tudo bem, está sendo conversado agora e vai ser assim daqui para frente. Não participei, mas eu não acho que as pessoas lá fora não consideram. Posso estar errado, mas não acho que pode ser visto de uma maneira positiva", conclui Arthur.