Paulo André e Pedro Scooby comentam atitudes de Arthur Aguiar - Reprodução Internet

Paulo André e Pedro Scooby comentam atitudes de Arthur AguiarReprodução Internet

Publicado 15/04/2022 17:53

Rio - Gustavo se reuniu com Paulo André e Pedro Scooby, na tarde desta sexta-feira (15), para conversar sobre as escolhas para compor seu vip. Sendo o novo líder da casa, o curitibano escolheu Arthur Aguiar e Douglas Silva para integrarem o grupo, já que em outra oportunidade, havia escolhido Scooby e P.A.

fotogaleria

Ao falar sobre o assunto, Paulo André relembra que também ficou fora do vip quando D.G ganhou a liderença, e quando o nome de Arthur é citado, o atleta comenta: "Se isso acontece com o Arthur, ele já vira as costas, se isola, coração partido para todo mundo..."

Scooby e Gustavo riem, concordando, e o surfista responde: "O moleque tem um coração bom, mas ele leva muito as coisas a ferro e fogo."

"É, mas eu entendo, é um trauma. Consigo entender, sim", defende Paulo André. "Hoje em dia, a gente não estoura com ele. Ficamos de boa e tentamos explicar para ele entender", emenda Scooby. "A gente já sabe", concorda o atleta.

"Ele entrou pela porta quando voltou do paredão falso com uma cara para mim. Quando chegou no quarto do líder e eu expliquei tudo para ele, ele fez quase um 'ah tá, agora entendi'. Ele pegou todas as coisas que eu falei boas dele e anulou. Pegou duas coisas que não eram dele e levou para ele, tá ligado", conta o surfista.