Eslovênia e Lucas BissoliFoto: Leo Franco / AgNews

Publicado 15/04/2022 09:04

Rio - Casal formando no início do "BBB 22", Lucas Bissoli e Eslovênia se reencontram na noite da última quinta-feira (14) em um hotel, na capital paulista. O estudante de medicina aguardou a chegada da modelo com um buquê de flores e as alianças que ganhou de fãs após sua eliminação do reality show.

fotogaleria Em vídeo publicado no Instagram, o casal compartilhou os detalhes do reencontro. "Foram dias e dias vivendo a intensidade do Big Brother Brasil juntos e dias esperando pra viver toda essa intensidade aqui fora. Esse momento chegou e antes dele acontecer, foram lágrimas de saudade, sorrisos de nervosismo e principalmente muita vontade de tudo isso acontecer. Já dizia a música: 'que ainda exista amor para recomeçar'. A vida é feita de recomeços e esse é mais um. Agradecemos a todos os Eslus pelo carinho e toda energia mandada, nosso coração está quentinho. Vem aí um novo ciclo da Dona Eslovênia com o Barão da Piscadinha", escreveu na legenda.

Tadeu Schmidt, apresentador do "Big Brother Brasil", brincou com o momento. "VIVAAAAAAAA!!!!! Lindoooooooos!!!!!Desliguem as câmeras!!!!"