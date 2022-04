Gustavo conquista a liderança do ’BBB 22’ - Reprodução/Gshow

Gustavo conquista a liderança do ’BBB 22’Reprodução/Gshow

Publicado 15/04/2022 08:33 | Atualizado 15/04/2022 08:45

Rio - Gustavo ganhou a 15ª prova do líder do "BBB 22" realizada na noite da última quinta-feira (14). Na disputa de habilidade, o brother levou a melhor e conseguiu a liderança pela segunda vez na temporada.

A prova consistia em criar um "caminho" para que uma bolinha branca fizesse seu trajeto e chegasse até o lugar indicado. O primeiro a tentar foi Arthur Aguiar, que fez o tempo de 5 minutos e 8 segundos. Douglas Silva foi o segundo, mas ultrapassou o tempo feito pelo cantor. Gustavo foi o terceiro e concluiu a prova em tempo recorde de 1 minuto e 50 segundos. Pedro Scooby, Eliezer, Jessilane e Paulo André tentaram, mas não conseguiram bater o tempo feito por Gustavo.

O novo líder ganhou apenas três pulseiras para o VIP da semana e levou, além dele, Pedro Scooby e Arthur Aguiar. Ficaram na xepa Douglas Silva, Eliezer, Jessilane e Paulo André.

Dinâmica da Semana

A formação do novo paredão será realizada nesta sexta-feira e trará surpresas. Com a liderança conquistada, Gustavo indicará dois participantes ao paredão, a casa vota no confessionário e o mais votado puxa alguém no contragolpe. Sem bate-volta, a berlinda desta semana será quádrupla.