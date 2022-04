Rodrigo Mussi foi o segundo eliminado do 'BBB 22' - Reprodução/Instagram

Rodrigo Mussi foi o segundo eliminado do 'BBB 22'Reprodução/Instagram

Publicado 13/04/2022 20:40

Rio - Quase duas semanas após sofrer um grave acidente de carro, Rodrigo Mussi continua apresentando sinais de evolução em seu quadro de saúde. O irmão do ex-BBB, Diogo Mussi, voltou às redes sociais para atualizar os fãs sobre a situação do gerente comercial, nesta quarta-feira (13), e informou que o ex-brother tem estado "cada vez mais lúcido" durante o processo de extubação iniciado no último sábado.

"Hoje, o Rod teve uma evolução considerável. Está calmo, entendendo muito bem, com os olhos abertos e cada vez mais lúcido. Obrigado a todos pela força, pelas orações e pela corrente positiva. Vamos continuar. Bora, Rod", declarou Diogo, em seus Stories do Instagram.

Na última terça-feira, o advogado deu detalhes sobre uma interação que teve com Rodrigo, que está internado no Hospital das Clínicas de São Paulo desde o dia 31 de março. "Ele falar alguma coisa comigo, eu perguntei se era importante e ele dizia com as mãos que sim. Mas eu não consegui entender exatamente do que se tratava. Mas a gente está muito otimista", afirmou o irmão do ex-brother.

Após ser submetido a três cirurgias, o segundo eliminado do "BBB 22" não deverá passar por um novo procedimento para tratar outras lesões. "A cirugia na coluna, por hora, está descartada. Ele vai ficar com o colar cervical. A cirurgia se for necessária, vai ser futura, e é mais uma questão de endireitamento e fortalecimento da coluna, não é nada medular", esclareceu Diogo.

O ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro na madrugada de 31 de março, na Marginal Pinheiros, em São Paulo, e chegou a ter um traumatismo craniano. O gerente comercial viajava, sem cinto de segurança, em veículo por aplicativo que se chocou com a traseira de um caminhão. Na ocasião, o motorista afirmou que pode ter cochilado na direção do automóvel. Horas antes do acidente, Rodrigo assistiu uma partida de futebol no estádio do Morumbi, acompanhado do também ex-BBB Gui Napolitano.