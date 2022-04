Jessi desabafa no raio-x e pede uma chance para chegar à final do programa - Reprodução / Globoplay

Publicado 13/04/2022 13:20

Rio - Jessilane usou o raio-x da manhã desta quarta-feira (13) para desabafar pela primeira vez, após a eliminação de Natália. A sister pareceu triste e quase chorou enquanto falava.

"Nat, minha amiga, um beijo. Espero que você esteja bem. Faça o seu nome aí fora", disse abalada.

Logo após, iniciou o desabafo: "Bom, gente, tô muito triste, confesso. Ontem foi muito ruim. Eu sei que eu não estou sozinha, mas sinto um pouco isso porque, com a saída das meninas [Lina e Natália] bem na sequência, acho que eu senti muito"

"Mas também fico com o sentimento de que eu posso sair no próximo paredão. Não sei como as coisas estão aí fora, mas quero acreditar que aí fora tem gente que torce por mim, que quer me ver aqui. Quero muito continuar, ter a oportunidade de andar mais neste jogo, de chegar na final, assim como os meninos também vão ter essa oportunidade".

"Então é isso. Por favor, continuem torcendo por mim. Tá sendo muito difícil esses dias aqui pra mim, principalmente com esse acampamento, esse calor ali fora que tá fazendo, mas eu vou continuar firme, forte e lutando porque quero muito chegar na final", concluiu Jessi.