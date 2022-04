Lucas e Natália conversam depois da eliminação da sister - Reprodução / Globoplay

Lucas e Natália conversam depois da eliminação da sisterReprodução / Globoplay

Publicado 13/04/2022 08:47 | Atualizado 13/04/2022 09:02

Rio - A apresentadora Rafa Kalimann colocou em pauta a relação de Natália com Lucas Bissoli no início do "Big Brother Brasil 22" durante o "Bate-Papo BBB", na madrugada desta quarta-feira. A designer de unhas pode ver imagens deles juntos na piscina e, posteriormente, sua reação na noite que o brother beijou Eslovênia pela primeira vez.

"Eu achei o Lucas interessante desde o início porque por eu ser muito solta eu gosto muito de homem mais quieto e reservado. E isso me despertou um pouco, sem falar que ele é muito bonito, né?", revelou.

Natália admitiu que por vezes temeu estragar a amizade do brother, caso entrassem em uma relação, e que vê-lo com Eslovênia trouxe à tona muitas lembranças ruins. "Não foi o que eu imaginava e [a cena] me despertou um gatilho muito forte por tudo o que eu estava passando dentro da casa naquela noite. Eu vi a cena [Lucas e Eslô se beijando] me gerou um gatilho e isso me gerou sentimentos que eu já estava sentindo antes, não sobre ele, mas o que eu estava sentindo mesmo", desabafou.

"Quando eu vi a situação eu não pensei: 'Ah, perdi o cara que eu quero ficar', não, eu pensei que tinha perdido a amizade dele porque eu e a Eslô tínhamos um posicionamento diferente no jogo", concluiu.

Depois de relembrar esses momentos na casa, a ex-BBB foi surpreendida por Lucas no telão. O graduando em Medicina cumprimentou Natália, deu os parabéns pelo convite para desfilar na Beija-Flor de Nilópolis e contou que até hoje não conseguiu encontrar pessoalmente com Eslovênia.