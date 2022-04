Eli desabafa com os colegas de confinamento - Reprodução/Gshow

Eli desabafa com os colegas de confinamentoReprodução/Gshow

Publicado 12/04/2022 19:43

Rio - Na área externa da casa do "BBB 22", Eliezer repercute com Arthur Aguiar, Jessilane e Pedro Scooby, o atrito que teve com Natália após ganhar da designer de unhas uma consequência referente ao jogo da discórdia da última segunda-feira.

fotogaleria "Por que que vira uma confusão? Porque ela fala exatamente o que quer, da maneira que ela quer e na hora da gente ter o direito a uma resposta, porque uma conversa tem que ser de duas pessoas, ela não deixa falar", disse Eli. "Na verdade, uma conversa é quando duas pessoas estão disponíveis a ouvir, não a falar", argumentou Arthur.

"Exatamente. Aí quando a gente fala, o que ela faz? O que ela fez hoje, ela joga, tipo assim: 'Você está me chamando de maluca, que isso não aconteceu?'. Aí, falei: 'Hã?', e ela: 'O que aconteceu nesse dia você está falando que eu sou maluca, que isso não aconteceu'. Falei: 'Ah, Natália, não tem condições da gente conversar não, porque onde é que você encontrou que você é maluca aqui? De onde você tirou isso?", desabafou Eli. "Também tem aquela coisa de como um fala e de como o outro entende", opinou Scooby.

Só acho que você deveria conversar com ela antes do ao vivo, porque a gente não sabe, né? Se ela sair, você não vai ter tempo de conversar", aconselhou o ator. "Mas aí, é um lugar que não resolve, sabe por quê? Ela não vai querer ouvir agora, porque ela está chateada, porque o Eli falou alto na hora que estava falando, aí ela já está no modo defesa, porque não quer ouvir", comentou Jessilane.

"Aí é o que falei para o Eli, se você vai para uma conversa com a guarda abaixada, 'ó, desculpa ter me exaltado com você, fala aí o que você quer' pronto, a pessoa vai falar, está bom, aí deixa falar, quer falar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, fala aí, está bom 'agora, eu posso falar?'", sugeriu o surfista. "Mas a Jessi falou, eu já entendi a questão, a questão é a seguinte: ela quer só que ele entenda e ponto, ela não quer entender o lado dele e ele já entendeu ela, ele quer que ela entenda ele, ou seja, não vai acontecer", concluiu Arthur.