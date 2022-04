Pedro Scooby e Gustavo opinam sobre briga entre Eliezer e Natália - reprodução da TV Globo

Publicado 12/04/2022 07:24

Rio - A briga entre Natália e Eliezer por causa do Castigo do Monstro virou assunto na casa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Pedro Scooby saiu em defesa da mineira durante uma conversa com Gustavo, na madrugada desta terça-feira. O surfista disse que entendeu os motivos da designer de unhas em ter escolhido o empresário para usar uma cabeça de polvo por tempo indeterminado.