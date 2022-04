Linn da Quebrada é eliminada com 77,6% dos votos - Reprodução

Publicado 11/04/2022 14:53

Rio - Na reta final de sua 22ª edição, o "BBB" segue com bons resultados e recordes. A média da 12ª semana, de 4 a 10 de abril, registrou a maior audiência e participação semanal de toda a temporada em São Paulo: 25 pontos de audiência e 48% de participação. A edição deste domingo foi marcada pela eliminação de Linn da Quebrada e a formação de um paredão entre Gustavo, Paulo André e Natália.

No Rio de Janeiro, igualou o recorde, com 28 pontos de audiência e 53% de participação. A eliminação de Linn da Quebrada, a prova do líder e a formação de paredão, também resultaram em recorde, com o melhor domingo da temporada em São Paulo: 23 pontos de audiência e 51% de participação. No Rio, foram 26 pontos de audiência e 57% de participação.