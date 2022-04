Arthur Aguiar é criticado pelos internautas durante o BBB 22 - Reprodução/Globo

Publicado 11/04/2022 13:44 | Atualizado 11/04/2022 13:56

A frase “Cala a boca Arthur” ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta segunda-feira. Os internautas reclamaram da postura do ator, que agradeceu Tadeu Schmidt pelo discurso de eliminação de Lina, e acusaram o participante de ser oportunista.

Durante a revelação do resultado do paredão deste domingo (10), o apresentador exaltou a representatividade da cantora, afirmando que sua trajetória no reality foi responsável por derrubar preconceitos.

Logo após a saída de Lina, durante a Prova do Líder, Arthur Aguiar parabenizou o Tadeu. “Quero te dar os parabéns pela sua sensibilidade. A gente não assiste o programa inteiro, a gente não sabe quantas conversas você tem com o público, mas o pouco que a gente vê de você, você transmite uma sensibilidade muito incrível. Eu queria te dar esses parabéns acho que em nome de todo mundo”, disse o brother.

Parte do público, contudo, contestou a fala e afirmam que a atitude de Arthur foi oportunista. Segundo alguns internautas, a emoção de Tadeu fez o participante notasse que algo acontecia aqui fora e se aproveitasse da situação.

Arthur, no ao vivo parabenizando o Tadeu sobre discurso da Lina.



CALA A BOCA ARTHUR #ForaPA #BBB22 pic.twitter.com/dfg2RPYtFM — Rafael Serra (@rafaelserra1234) April 11, 2022

Lá vem ele querendo aparecer num momento QUE NÃO É DELE! Cala a boca, Arthur! #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/uks5lP5mnI — É o quê, querida?(@rodrosemberg) April 11, 2022

Ai arthur cala a boca nao eh sobre vc inferno — Lorelay Fox (@Lorelay_Fox) April 11, 2022

CALA A BOCA ARTHUR, ISSO NAO E SOBRE VOCÊ!! pic.twitter.com/5VglEeI9gI — Richard Lucas(@Richard82zz) April 11, 2022