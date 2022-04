Paulo André, Natália e Gustavo estão no paredão - Reprodução

Paulo André, Natália e Gustavo estão no paredãoReprodução

Publicado 11/04/2022 08:03

Rio - Logo após a eliminação de Linn da Quebrada, os brothers já foram intimados a participar de uma nova prova do líder na noite deste domingo. Todos foram para a área externa da casa e participaram de uma prova de sorte em que deveriam completar as letras que estavam faltando em uma palavra. Os participantes tinham que jogar uma bolinha e ela deveria cair na letra correspondente. Eliezer foi o mais sortudo e se tornou o novo líder.

fotogaleria

O publicitário, então, indicou Paulo André para o paredão. "Pensando na configuração em que as duas vão estar (Natália e Jessilane), vai ser o P.A.", disse Eliezer. Natália foi a mais votada pela casa e recebeu cinco votos. Com Paulo André e Natália na berlinda, os brothers participaram da brincadeira do dedo-duro. Eliezer sorteou P.A. para descobrir o voto de alguém. Ele escolheu descobrir em quem Natália votou. Ela contou que votou em Gustavo.

Mas o que os brothers não sabiam é que a pessoa que tivesse que revelar seu voto no dedo-duro teria direito ao contragolpe. Com isso, Natália puxou Gustavo para a berlinda e o paredão foi formado.