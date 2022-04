Gustavo comenta com os amigos sobre o papel de Jessi em paredões passados - Reprodução / Globoplay

Gustavo comenta com os amigos sobre o papel de Jessi em paredões passadosReprodução / Globoplay

Publicado 12/04/2022 11:24 | Atualizado 12/04/2022 11:26

Rio - Após a formação do novo paredão, Douglas, Scooby e Gustavo vêm debatendo sobre suas percepções do jogo. Na madrugada desta terça-feira (12), os brothers se reuniram para conversar sobre quais participantes enfrentaram a berlinda mais vezes, durante os dois meses do programa.

fotogaleria

Scooby iniciou a análise, comentando que esteve no paredão apenas duas vezes. "Fui o que foi menos", afirmou. Logo após, DG lembrou que Eliezer também foi duas vezes para berlinda — mas na realidade, o brother esteve três vezes, contando com o paredão falso. Os brothers também comentaram que Natália enfrenta a quarta disputa e depois, Gustavo citou a jornada de Jessi no reality.

"Jessi tem dois [paredões]. Foi com o Rodrigo, lá no começo, e no [paredão] com o Arthur e a Jade", observou, acrescentando: "Mas aí é que está. Jessi não pegou nenhum paredão... Nos dois paredões que ela foi, ficou de figurante. Os dois paredões mais favoráveis do programa foram para ela".