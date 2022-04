Eliezer faz desabafo após eliminação de Linn da Quebrada no 'BBB 22' - Reprodução/Globoplay

Eliezer faz desabafo após eliminação de Linn da Quebrada no 'BBB 22'Reprodução/Globoplay

Publicado 11/04/2022 19:30

São Paulo - Eliezer e Natália conversaram sobre a eliminação de Linn da Quebrada, que ocorreu no domingo (10) no 'BBB 22'. Os dois têm a sensação de que o jogo já está ganho e esperam a hora de serem eliminados do programa.

fotogaleria

"Estou muito feliz por você, acho que não estou conseguindo demonstrar", começou Natália. "Eu entendo, a gente fica feliz, e fica triste", responde ele. Então, a mineira comenta que está com diversos sentimentos após a saída de Linn.

"Estou com quatro sentimentos: o sentimento da perda da Lina, o sentimento de alegria pela sua liderança, o meu sentimento pelo Paredão e o sentimento por antecedência", afirmou.

"O sentimento da perda da Lina vem junto uma surpresa muito grande, porque não imaginava. Quando ele começou a falar 'Lina', eu falei: 'Não é possível'. Ele vai dar uma guinada e falar o nome de outra pessoa", comentou Natália.

"Não fazia sentindo nenhum para mim a Lina ser eliminada, nenhum. Não consigo nem ficar feliz por ter ficado. Eu chego a conclusão que a gente já conversou ontem, isso me dá, nem sei se é medo... Me dá um: 'Meu Deus do céu, então o jogo está dado já, a gente está aqui só cumprindo tabela para esperar os dias para ser eliminado'", desabafou Eli.

A reportagem é de Luiza Lemos, do iG.