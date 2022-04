Gustavo no 'BBB 22' - Reprodução/Gshow

Publicado 11/04/2022 19:08

Rio - Enfrentando mais um paredão no "BBB 22" , Gustavo Marsengo foi alvo de críticas na internet após citar Adolf Hitler ao comemorar a eliminação de seus adversários no reality show. Na madrugada desta segunda-feira (11), o curitibano cogitou dormir no quarto Lollipop para imitar uma ação do ditador nazista durante a 2ª Guerra Mundial.

"Vou dormir no lollipop", disparou o brother em conversa com Paulo André e Pedro Scooby, na área externa da casa. "Vai mesmo? Vai lollipopear mesmo?", brincou o velocista. "Fala aí, a gente dominou o território...", acrescentou o surfista. "Quando Hitler dominou Paris, ele não dormiu em Paris?", questionou Gustavo.

Desconcertado, Paulo André reagiu à fala do bacharel em Direito: "Que loucura, que comparação". O paranaense logo se deu conta do deslize e tentou se retratar: "P*rra, foi mal. Não queria me comparar a ele, nunca. Mas eu digo, quando você ganha guerras, não dorme no território inimigo? Bota a bandeira lá?", explicou. "Mas a gente não ganhou, tá? O lollipop resiste com Eliezer", destacou Scooby. "Resiste, mas por ora, ganhamos", completou Gustavo.

Nas redes sociais, fãs do "BBB 22" detonaram o empresário pela declaração e chegaram a pedir sua eliminação no paredão que disputa contra Natália e Paulo André. "O povo vai tirar a Nat porque é chata e deixar o Gustavo que fica se comparando ao Hitler", criticou uma internauta. "Isso é gravíssimo, no programa de maior audiência da TV brasileira, simplesmente uma pessoa faz referência ao maior nazista da história como símbolo de vitória, cadê o alarde?", apontou outro usuário do Twitter. "Comparação triste e repugnante", acrescentou mais um internauta.

