Maria e Linn da Quebrada reprodução da TV Globo

Publicado 11/04/2022 09:45

Rio - Eliminada com 77,6% dos votos, Linn da Quebrada participou do 'Bate-Papo BBB', comandado por Rafa Kalimann, na madrugada desta segunda-feira, e pode assistir ao vídeo de seu beijo em Maria durante uma festa do reality global em fevereiro. Na atração, a cantora ainda pode matar a saudade da atriz, que foi expulsa do reality, e recebeu vários elogios dela.

fotogaleria

"Que saudade de você, garota!", começou Maria. "Triste de ter saído nesse momento, mas a gente chegou até onde pode", comentou Linn. "E chegou muito longe, foi muito bem", avaliou a atriz.

E esse reencontro de bilhões @eumaria pic.twitter.com/71jmJsap8i — Linn da Quebrada (@linndaquebrada) April 11, 2022

Em seguida, Maria falou sobre o beijo delas e a representatividade dele fora da casa. "Amiga, só tenho para dizer que você foi maravilhosa do início ao fim. Você teve falas lindas, momentos lindos. Se você estava preocupada com a repercussão do nosso beijo, saiba que foi incrível. Nós temos muitas 'MaLinas' pelo Brasil. Sua trajetória foi incrível e marcou história. Lina Pereira ou Linn da Quebrada vai ser lembrada para sempre. Não tenha dúvidas", destacou.

Linn, então, quis saber: "Vai ter remember? O pessoal está perguntando aqui", brincou. "Você sabe que, por mim, sim", comentou a atriz.