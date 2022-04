Felipe Neto critica possível eliminação de Linn da Quebrada no 'BBB 22' - Reprodução

Publicado 10/04/2022 16:09

Rio - Mesmo em viagem à França, Felipe Neto continua antenado aos acontecimentos do "BBB 22". Neste domingo (10), o youtuber usou suas redes sociais para manifestar sua revolta com pesquisas que apontam a possível eliminação de Linn da Quebrada no paredão que a cantora disputa contra Eliezer e Gustavo.

"Viajei, fiquei muito doente, desapareci por uns dias, não consumi nada do que estava acontecendo. Acordei um pouco melhor, abri as notícias e... Lina vai sair para o Eli. Não sei se morri, se o país enlouqueceu ou se o Eli salvou uma criança em chamas em um desses dias", criticou o influenciador em postagem no Twitter.

A equipe que administra as redes sociais de Eliezer chegou a comentar a publicação, defendendo o brother: "O paredão é triplo, parem de perseguição com o Eliezer, a Lina é incrível, mas o Eli também tem seu valor, assim como todos os participantes ali. Não precisam diminuir ninguém para enaltecer outro participante, mostrem os valores dos seus favoritos, vamos agir com menos ódio…", pediram os "adm's".

E Felipe Neto não foi o único a se posicionar contra a permanência do designer na casa. Após a formação de paredão, Anitta também foi ao Twitter e se mostrou incrédula: "É serio que estão considerando deixar o Eli? O Eli, gente?", questionou ela, que já declarou seu desejo de ver Linn da Quebrada como campeã da edição.

Confira:

O paredão é triplo, parem de perseguição com o Eliezer, a Lina é incrível, mas o Eli também tem seu valor, assim como todos os participantes ali. Não precisam diminuir ninguém pra enaltecer outro participante, mostrem os valores dos seus favs vamos agir com menos ódio… — Eliezer (@eliezer) April 10, 2022