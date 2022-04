Leo Picon detona trajetória de Arthur Aguiar no 'BBB 22' e critica elenco - Reprodução/Instagram/Globo

Publicado 09/04/2022 15:57

Rio - Enquanto o "BBB 22" se aproxima da reta final, o reality show segue movimentando as redes sociais. Na última sexta-feira (8), Leo Picon usou o Twitter para criticar a participação de Arthur Aguiar no programa, após o colunista Chico Barney, do site UOL, elogiar a estratégia do ator nos conflitos que marcaram a edição.

"Eu acho o Arthur insuportável com esse papo e com vários outros. Mas também acho genial a maneira como em toda enxadada ele encontra uma minhoca. Nascido para jogar BBB. E ficou fácil contra esse elenco", escreveu o jornalista.

Nos comentários, o irmão de Jade Picon, que foi a sétima eliminada do programa e principal rival de Arthur, detonou o esposo de Maíra Cardi e chegou a citar Felipe Prior, do "BBB 20". "O ás dele [Arthur] é que esse elenco é bem fraco de jogo e de carisma... A única pessoa que peitou ele tem 20 aninhos e se precipitou demais. O Prior nessa edição acabaria com ele lentamente e sem grandes dificuldades. Soltei a bomba e saí fora", disparou o empresário.

