Sobrinho de Rodrigo Mussi nasce enquanto ex-BBB segue internado na UTI após sofrer acidente de carroReprodução/Instagram

Publicado 09/04/2022 10:48 | Atualizado 09/04/2022 10:54

Rio - Enquanto Rodrigo Mussi se recupera de um acidente e já apresenta sinais de evolução , a família do ex-BBB celebrou um momento especial. Na madrugada deste sábado, o irmão do ex-BBB, Diogo Mussi, anunciou o nascimento de seu primeiro filho com a médica Bruna Pevide. "Bem-vindo, meu filho! Nós amamos você!", declarou o advogado em postagem nos Stories do Instagram.

O anúncio veio algumas horas depois de Diogo atualizar o estado de saúde de Rodrigo, que segue internado na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo, após sofrer um traumatismo craniano em um grave acidente de carro. "O Rod segue estável, dobrando e esticando as pernas e os braços, conforme vai despertando. O menino é ansioso, por isso, seu despertar deve ser mais lento mesmo. Ele vai voltar gigante, confiem", escreveu o irmão do gerente comercial.

De acordo com o último boletim médico divulgado nas redes sociais, o ex-participante do "BBB 22" tem demonstrado novos sinais de sua recuperação: "Rodrigo abriu os dois olhos e apresentou sinais mais firmes de consciência! O pulmão está mais forte e começando a conseguir trabalhar sozinho! Está agitado, se mexendo bastante e com um amor genuíno pela vida", diz o comunicado publicado pela equipe do ex-brother.

Na última sexta-feira, Rodrigo passou por uma ressonância magnética para avaliar as lesões na coluna e resultados iniciais apontam que não houve dano à medula óssea do rapaz. O ex-BBB foi internado na madrugada do dia 31 de março, após sofrer um acidente na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Ele viajava no banco traseiro de um carro por aplicativo, sem cinto de segurança, quando o veículo colidiu com um caminhão.