Publicado 09/04/2022 08:46

Rio - Após Pedro Scooby se tornar o Anjo da semana no "BBB 22" pela segunda vez , Luana Piovani voltou a ser cobrada nas redes sociais de liberar os filhos, frutos do casamento com o surfista, para participar de um vídeo especial que será enviado ao ex-marido no reality show. Neste sábado (9), a atriz se pronunciou sobre o assunto e deixou claro que não pretende autorizar o uso da imagem das crianças e ainda alfinetou a TV Globo.

"Bom dia, pessoal. Estou aqui fazendo meu cafezinho com leite e falando baixo porque os meninos ainda estão dormindo e já vou adiantar logo esse assunto. Eu já sei que o Pedro ganhou o tal do anjo. Cintia 'fofolilda' ligou aqui e sabe que eu não vou liberar a imagem e não vou liberar enquanto a 'dona monopólio' encher a burra de dinheiro e ficar usufruindo da imagem das pessoas para o resto da vida", declarou a artista em seus Stories do Instagram.

"Quando vocês quiserem, vocês tenham filho e façam sucesso e, daí, se vocês quiserem, vocês liberem a imagem dos filhos de vocês, tá?", disparou Luana, que, além de se defender das cobranças dos internautas, revelou uma alternativa sugerida por Cintia Dicker, atual esposa de Scooby, para que Dom, Bem e Liz enviem um recado especial ao pai.

"Então, a Cintia sugeriu um desenho e todos adoraram a ideia. Eles vão fazer um desenho lindo para o pai! Dom e Bem já fizeram, só falta a Liz. Então, vocês vão ver o desenho que as crianças fizeram, tá bem?", finalizou a artista.