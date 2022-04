Rodrigo Mussi foi internado na UTI após sofrer um grave acidente de carro - Reprodução/Instagram/Iude Richele

Publicado 08/04/2022 20:15 | Atualizado 08/04/2022 20:21

Rio - O irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi voltou a atualizar o estado de saúde do gerente comercial, que está internado na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo, após sofrer um grave acidente de carro. Nesta sexta-feira (8), o ex-participante do "BBB 22" passou por uma ressonância magnética para avaliar as lesões na coluna e, segundo Diogo Mussi, os resultados iniciais são positivos.

"Pela manhã, foi feita a ressonância e a equipe da neurologia vai avaliar para saber como proceder. Tudo indica que não pegou a medula [óssea]. O Rod segue estável, dobrando e esticando as pernas e os braços, conforme vai despertando. O menino é ansioso, por isso, seu despertar deve ser mais lento mesmo. Ele vai voltar gigante, confiem! Muito obrigado por tudo", escreveu Diogo em seus Stories do Instagram.

Em seguida, o advogado ainda celebrou outra notícia que evidencia a evolução do quadro de saúde do ex-BBB: "Deixei a melhor notícia pra agora. O Rod está com forças nos pulmões. Ou seja, já está respirando 'sozinho', sendo que o respirador está funcionando apenas como suporte neste momento. Volta, meu irmão, volta gigante!", declarou.

Enquanto Rodrigo Mussi se recupera após sofrer um traumatismo craniano em um acidente na Marginal Pinheiros, em São Paulo, a família do ex-brother tem outros motivos para comemorar. Nesta sexta-feira, a cunhada do gerente comercial, Bruna Pevide, entrou em trabalho de parto de seu primeiro filho com Diogo Mussi, que tem divulgado os boletins médicos sobre o estado de saúde de Rodrigo.

"Estamos na maternidade. Bruna já está em trabalho de parto, deve nascer hoje à noite. É o meu primeiro filho. Minha cabeça está aqui e no Rodrigo o tempo todo", declarou o advogado à revista Quem. De acordo com a publicação, a médica deu entrada em um hospital de Taubaté, no interior de São Paulo, para dar à luz Luca.