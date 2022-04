Arthur Aguiar volta para a casa do ’BBB 22’ e Paulo André vibra: ’Vamooooo’ - Reprodução

Arthur Aguiar volta para a casa do ’BBB 22’ e Paulo André vibra: ’Vamooooo’Reprodução

Publicado 08/04/2022 16:06 | Atualizado 08/04/2022 16:06

Rio - A volta de Arthur Aguiar à casa do "BBB 22" após o paredão falso registrou aumento de audiência e bateu recordes nesta quinta-feira. Antes mesmo do programa começar, o "Plantão BBB Extraordinário", que mostrou ao vivo, à tarde, a volta de Arthur do quarto secreto, aumentou a audiência no horário (de 13h às 13h08): foram 13 pontos de audiência e 36% de participação em SP, um crescimento de +18% (+2pts) de audiência e +6 pts de participação no comparativo com a média da faixa das 4 quintas-feiras anteriores.

No Rio, foram 22 pontos de audiência e 47% de participação, mais +22% (+4pts) de audiência e +6 pts de participação na mesma comparação. À noite, o "BBB", que teve ainda a prova do líder, registrou recorde audiência e participação às quintas em ambas as praças: 27 pontos de audiência e 53% de participação em SP e 31 pontos de audiência e 58% de participação no Rio de Janeiro.