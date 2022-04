Novo Anjo, Pedro Scooby revela não ter expectativa de ver os filhos no 'BBB 22' - Reprodução/Globoplay

Publicado 08/04/2022 18:32 | Atualizado 08/04/2022 18:34

Rio - Pedro Scooby já revelou estar sem esperanças de ver os filhos após vencer a prova do Anjo no "BBB 22", nesta sexta-feira (8) . Em sua segunda vitória na dinâmica, o surfista confessou que não tem expectativas de ver imagens de Dom, Bem e Liz, frutos do casamento com Luana Piovani, no vídeo especial que o Anjo da semana recebe com mensagens dos familiares em um almoço especial.

"Não vou esperar vídeo das crianças porque não sei se a mãe vai deixar", disse o atleta em conversa com Paulo André, pouco depois de vencer a competição pelo Anjo da semana. "Falei para você pedir no Raio-X. Agora falta pouco, né?", respondeu o velocista.

Apesar de já ter sido Anjo e Líder outras vezes no reality show, Scooby ainda não recebeu nenhuma imagem de seus três filhos. Nas redes sociais, a ex-esposa do surfista, Luana Piovani, declarou que não pretende assinar o contrato que autoriza a Rede Globo a utilizar a imagem das crianças.

"Não vai ter a imagem dos meus filhos no negócio do anjo porque a autorização era praticamente vitalícia para mais umas cinco vidas. E a utilização da imagem é mesmo se o Pedro saísse. Nunca me submeti a uma grande empresa, não vou agora submeter os meus filhos. Estou fazendo meu papel maravilhoso de mãe. Aliás, é o meu melhor papel. Estou protegendo os meus filhos", afirmou a atriz.

"Ninguém morre de saudade. Passei três meses longe dos meus filhos no lockdown porque as crianças estavam travadas aqui [no Brasil] e sobrevivi, deu certo. Tem três semanas que ele está lá e não vai morrer. Estou protegendo os meus tesouros", esclareceu Luana, quando Scooby venceu a prova do Anjo pela primeira vez no "BBB 22".