Linn e Jessi usaram a madrugada para refletir e lamentar sobre o futuro no jogo Reprodução / Globoplay

Publicado 08/04/2022 08:58 | Atualizado 08/04/2022 08:59

Rio - A madrugada desta sexta-feira (8) não foi das melhores para Linn da Quebrada e Jessilane. Após presenciarem o retorno de Arthur Aguiar e enfrentarem a derrota em mais uma prova do líder, as sisters decidiram parar de se lamentar e foram dormir no quarto grunge.

Entretanto, antes de dormir, a dupla voltou a especular sobre as chances de integrarem o Top 5 do programa. "Acho que você consegue", disse Jessi para Lina. "Pelo menos lá, mas a final eu não posso garantir, viu? Mas entre os 5 finalistas, você com certeza fica!", completou.

"Vejo você lá", rebateu Lina para bióloga. "Eu não acho, não. Principalmente por causa dessas coisinhas", argumentou Jessilane.

"Que coisinhas?", quis saber a cantora.

"Tudo que aconteceu na nossa relação, e agora, o negócio do Eliezer", respondeu Jessi referindo-se aos desentendimentos com o brother.

"Então ninguém vai chegar na final", ironizou Linn.

"Ontem, você lembra da gente conversando? Falando sobre a minha relação com a Natália e isso mexe comigo. Essa questão de eu não fazer um grupo. Tanto em outro momento como agora. Estou jogando de um jeito coerente, mas deixei claro que a minha posição sobre o que acho certo em relação ao que eu acho dessas alianças", desabafou Jessilane.

Depois de alguns minutos, as sisters começaram a discutir sobre um paredão favorável para permanência na casa. "Estou pensando um que vá eu, Nat e P.A", iniciou Linn.

"Você quer esse?", perguntou Jessi. "Não. Estou pensando se for esse. Ou, se for contragolpe da Nat, eu,ela e Gustavo. Assim pode parecer ser um pouco mais favorável, né?", perguntou a cantora.

"Agora, se for eu, você e Nat, eu fico muito insegura. Muito insegura", declarou Lina, e acrescentou: "Acho que você tem sido transparente. Não tem porque pensar assim... Agora, nesse cenário, eu fico muito mais instável. Muitas vezes a Nat já me apontou como pessoa não confiável. Eu fico pensando se isso me desfavorece ao público. Parece que estou desacreditada e não quero ficar assim".