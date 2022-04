Cintia Dicker - Reprodução

Cintia DickerReprodução

Publicado 07/04/2022 19:34

Rio - Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby, não gostou da reação de Arthur Aguiar em seu retorno após o paredão falso do "BBB 22". O ator voltou para a casa nesta quinta-feira (07) e questionou os aliados que, na visão do brother, não ficaram tristes com sua falsa eliminação. Um dos participantes com quem Arthur quis conversar foi o surfista, e a modelo saiu em defesa do marido.

"Pedro é muito paciente. Quando dizem que eu sou calma...Não ia dá conta de ficar me explicando não, oxe. O menino não fez nada gente, que loucura. Parei por aqui", disse nos stories. Logo em seguida, a modelo publicou um texto explicando os termos vitimismo e manipulador. "Esta condição permite criar uma espécie de imunidade que faz parecer que tudo o que a vítima diz é verdade e que tudo o que ela faz é bem-intencionado. Mas em alguns casos esse vitimismo calculado, seja consciente ou inconsciente, esconde uma chantagem", disse.