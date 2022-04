Gil do Vigor - Reprodução/Globo

Rio - O retorno de Arthur Aguiar ao "BBB 22" após ser eliminado em um paredão falso não agradou a todos os fãs do reality show. No "Mais Você" desta quinta-feira (7), Gil do Vigor deu um show de sinceridade ao detonar a dinâmica e opinou que a falsa eliminação do ator acabou com as chances do programa ter alguma surpresa na reta final.

"A essa altura do campeonato, não mexe mais no jogo. Só fez mostrar pro público que ele [Arthur Aguiar] é favorito. E, pro pessoal da casa, eles vão ter certeza que acabou. Se o jogo já tava morno, agora vai gelar o resto que tinha", disparou o ex-participante do "BBB 21". "Chega o Jogo da Discórdia, ninguém mais vai falar nada. Era para ter sido um pouquinho antes", afirmou.

Em seguida, Gilberto explicou que sua opinião sobre o programa está relacionada ao elenco selecionado para a edição: "Ninguém fala mal dele. Esse elenco, o povo sai, eles seguem a vida. Não tem aquele negócio de falar mal, fofocar, dar entretenimento para o povo. Eles são assim, a pessoa sai, eles falam bem", apontou o economista.

Algumas horas depois de participar do "Mais Você", Gil usou suas redes sociais para esclarecer seu posicionamento, negando acusações de que teria criticado a produção do "BBB 22". “Gente, apenas para deixar claro, a produção foi incrível em fazer o quarto secreto, a ideia dos cards foi absurdo de incrível. Mas meu ponto foi o time, independente de quem fosse escolhido não surtiria tanto efeito pois o último mês tende a ser mais calmo, apenas isso!”, declarou.

“Meu jeito mais enfático acaba tornando a fala maior do que ela é! Os produtores do BBB são os maiores e evito opinar sobre os participantes, pois não estou acompanhando o 'ao vivo' e seria falta de responsabilidade de minha parte opinar com base em momentos pontuais e redes sociais", completou o influenciador.