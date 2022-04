Arthur Aguiar utiliza ’poderes’ do quarto secreto - Reprodução / Globoplay

Arthur Aguiar utiliza ’poderes’ do quarto secretoReprodução / Globoplay

Publicado 07/04/2022 08:44

Rio - Na manhã desta quinta-feira (7), após a equipe do "BBB 22" declarar o fim da festa, Arthur Aguiar decidiu utilizar os últimos cards especiais do Quarto Secreto, e colocou toda a casa na Xepa.

Dentro do Quarto Secreto, Arthur pediu perdão a Paulo André, o atual líder, em voz alta: "Irmão, desculpa, mas eu preciso usar todos os cards, porque quero usar o meu flashback [...] Provavelmente a prova do líder é hoje [..] Sinto muito pelo meu irmãozinho, P.A, que foi o único que se manteve firme comigo, mas não teve o que fazer, mano. Espero que lá fora você entendo.", declarou. Dentro do Quarto Secreto, Arthur pediu perdão a Paulo André, o atual líder, em voz alta: "Irmão, desculpa, mas eu preciso usar todos os cards, porque quero usar o meu flashback [...] Provavelmente a prova do líder é hoje [..] Sinto muito pelo meu irmãozinho, P.A, que foi o único que se manteve firme comigo, mas não teve o que fazer, mano. Espero que lá fora você entendo.", declarou.



Ao regressarem para casa, os participantes ficaram confusos com o alerta "Atenção, todos na Xepa" exposto em um dos monitores, e decidiram voltar para pista de dança. Minutos depois, foram novamente notificados para evacuar a área externa da casa, tanto pelo telão, quanto pela "voz" da produção.



"Atenção, a partir deste momento, todos vocês estão na Xepa, até segunda ordem. Incluindo o líder, todos, a partir de agora, estão na Xepa até segunda ordem. Não toquem em nada no quarto do líder e na cozinha do VIP."



O líder P.A tentou questionar a medida tomada pela produção, mas não obteve nenhuma resposta: "Mas foi punição?", perguntou Paulo André.



Após 36 horas aproveitando o Quarto Secreto e suas regalias, Arthur Aguiar voltará para a casa na tarde desta quinta-feira, às 13h.