Paulo André revela preocupação com Arthur Aguiar após eliminação em paredão falso do 'BBB 22'Reproduçãp/Globoplay

Publicado 06/04/2022 20:40

Rio - A "eliminação" de Arthur Aguiar em um paredão falso, na última terça-feira (5), parece ter convencido os participantes do "BBB 22". Nesta quarta-feira, Paulo André gravou o tradicional podcast do Líder e comentou a preocupação que tem com a situação que o ator teria encontrado ao deixar o reality show.

Enquanto Arthur assistia seus colegas de confinamento direto do quarto secreto, P.A falou sobre as amizades que fez durante o programa e citou o ator. "Foi uma pessoa que me ensinou muito, muito, mesmo. É um testemunho de vida surreal. Infelizmente ele não tá entre a gente aqui, teve a infelicidade de sair no paredão ontem", lamentou o atleta olímpico.

"Tô muito triste por isso, porque era uma pessoa que queria que permanecesse nessa reta final. Mas acredito que tudo tem que acontecer do jeito que tem que acontecer", desabafou o velocista. "Deus sabe de todas as coisas. Espero que esteja tudo bem com ele aí fora. É uma pessoa que já sofreu muito. Perante ao que Tadeu falou, eu tô muito preocupado, mas espero que esteja tudo bem. Espero que ele consiga reverter uma situação, que seja mínima ou grande. [...] Todos nós estamos sujeitos a erros", completou.

Durante a gravação do podcast, Arthur foi alertado de que havia alguém na casa falando sobre ele, mas o ator preferiu não usar nenhum dos cards que liberam o áudio dos confinados. Até o momento, o artista já usou seus poderes para cortar a água dos brothers e sisters, além de acordar os participantes com o despertador e enviar um cooler para a casa.

Em postagem no Twitter, Boninho revelou que o falso eliminado deve retornar para a casa na tarde desta quinta-feira, a tempo de participar da prova do Líder.