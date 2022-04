Linn da Quebrada - Reprodução/Globoplay

Linn da Quebrada Reprodução/Globoplay

Publicado 06/04/2022 17:28

Rio - Enquanto Linn da Quebrada segue confinada no "BBB 22", a equipe que administra as redes sociais da cantora denunciou, nesta quarta-feira (6), ataques que a cantora recebeu na internet. Em postagem no Twitter, as responsáveis pelos perfis de Lina citam uma conta no Instagram que zombou a luta da cantora e atriz contra o câncer

fotogaleria

"Ridículo ter de ver e ler algo desse tipo que os nossos fãs estão denunciando e nos enviando. Lina teve câncer. Enfrentou o câncer com coragem e muita força. Não se brinca com algo tão sério. É preciso entender os limites do 'não gostar'. Isso é ódio e é criminoso. Que triste", disse o texto publicado pelas administradoras da artista, que enfrentou um câncer nos testículos entre 2014 e 2017, quando foi curada após tratamentos de quimioterapia.

"A Lina não está careca simplesmente porque quis, ainda que ela tenha esse direito. A Lina está careca porque teve um câncer. Não precisamos dizer mais nada depois disso", completaram as "adm's" da sister, antes de pedir aos fãs que também denunciem os perfis que propagam ódio contra Linn.

A equipe ainda rebateu um internauta que acusou as responsáveis pelas redes sociais da cantora de usarem os ataques para chamar atenção na web. "Você acha mesmo que queremos biscoito em cima de uma doença séria e grave como um câncer? Meu Deus, em que mundo você vive? É muito desrespeitoso conosco e com a Lina acreditar que gostaríamos de crescer em cima disso. Isso não vale o jogo, não vale dinheiro algum. Que loucura!", disparou a equipe.

Confira: