IzaReprodução/Instagram

Publicado 06/04/2022 14:22

Rio - Iza é a artista convidada para a festa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na noite desta quarta-feira. A cantora levará em seu show um repertório que mistura hits de todas as fases de sua carreira, incluindo o mais recente lançamento, “Sem Filtro”, e canções como “Dona de Mim”, “Toda Sua” e “Evapora”. Fã assumida do reality, ela comenta que é sua quarta apresentação no programa.

"Sempre acompanho o BBB e sou muito fã do programa desde a primeira edição. Acho que o programa só fica cada vez melhor e que ninguém faz um reality como essa equipe. Essa é a quarta vez que eu canto no BBB e sempre fico muito feliz em ser convidada. Para quem já enviou currículo para ser da equipe do BBB e já passou pela sensação de poder trabalhar no programa, é muito incrível estar lá cantando. Lembro que eu neguei essa vaga porque eu tinha acabado de criar o meu canal no YouTube e, na hora, senti que estava fechando as portas para o BBB. E, na verdade, as portas do BBB sempre estiveram abertas para mim, então é muito legal fazer parte disso", afirma Iza.

Ela ainda conta quais emoções deseja despertar nos participantes com sua apresentação. "Nessa reta final está todo mundo precisando de um pouco de ânimo e de fé. Não consigo imaginar o que é ficar confinada em uma casa, sendo testada todos os dias, lidando com seus limites e morrendo de saudades de casa. Então, espero muito que esse show seja um respiro para a galera que está lá", destaca.