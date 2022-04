Eliezer - reprodução da TV Globo

Publicado 06/04/2022 10:38

Rio - Sem saber que participou de um paredão falso, Eliezer brincou com sua permanência no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, durante uma conversa com Natália, nesta quarta-feira. Os dois refletiram sobre a dinâmica do jogo desta semana e o brother confessou que 'agora acredita em milagre'.

"Agora a gente está no Top 8. Não sei se seria uma prova de resistência, mas vou dar um exemplo: entre o Top 8 e o Top 6, pode ter uma prova de resistência tranquilamente para entrar no Top 5. Mas eu acho mais provável ser no Top 7 ou no Top 6", começou a mineira. "Mas aí seriam duas provas de resistência, uma atrás da outra? [...] Como não tem mais como ser uma semana completa, seriam duas provas de resistência em dois dias", analisou o empresário.

Natália, então, disparou: "Se for prova de sorte, eu queria muito ganhar a liderança. Eu vou, eu não queria: eu vou! Eu não vou tentar, eu vou conseguir", afirmou a designer de unhas. "Agora eu acredito em milagre", brincou Eliezer, referindo-se ao último paredão.