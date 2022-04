Arthur Aguiar chega no quarto secreto do ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 06/04/2022 00:29 | Atualizado 06/04/2022 00:36

Rio - Arthur Aguiar foi "eliminado" no paredão falso e o brother escolhido pelo público para ir para o quarto secreto do "BBB 22" na noite desta terça-feira. O ator levou a melhor na disputa com Linn da Quebrada, Eliezer e Gustavo Marsengo. O ex-participante da casa de vidro foi o segundo mais votado e ficou com 10,54% dos votos. Linn da Quebrada teve 6,26% e Eliezer ficou com apenas 0,4%.

"Entre essas quatro pessoas não tinha como sair alguém que passou despercebido. Qualquer que fosse o eliminado, seria alguém que por esse ou aquele motivo marcou essa edição do BBB. E quem sai hoje marcou muito o BBB 22. Que loucura! Quem sai hoje é você, Arthur", disse o apresentador Tadeu Schimidt.

Esta foi a primeira "derrota" dos meninos que fazem parte do grupo que ficou conhecido como Disney, Paulo André, Pedro Scooby, Douglas Silva e Gustavo. O ator se despediu brevemente dos amigos. Eliezer, Lina, Jessilane e Natália se abraçaram muito comemorando a vitória.

Em seguida, Arthur apareceu entrando no quarto secreto. Sem entender nada, ele perguntou ao apresentador o que estava acontecendo. "P*ta que pariu, cara! Obrigado, Brasil! Obrigado... Tadeu [Schmidt], fala comigo! Pelo amor de Deus, o que está acontecendo?", questionou o ator, se ajoelhando no chão e agradecendo a oportunidade. "Eu nem sei o que fazer", disse.

Alguns minutos depois, Tadeu Schimidt apareceu para explicar tudo. "Olha só o presente que você ganhou do público! Você está no quarto secreto do 'BBB 22' e terá a chance de brincar de 'Big Boss' na sala de controle. Vai ser o seguinte: o vídeo da casa ficará disponível o tempo todo para você, mas sem o áudio. Você tem vários cards a sua disposição, cada um provoca alguma coisa dentro da casa. Mas cada card só pode ser usado alguma vez — e sempre que você acionar um deles, você ganha o áudio da casa por um período de tempo. Inclusive, você vai ser alertado quando alguém estiver falando de você. E se você usar todos os cards, você libera o card especial, para assistir ao vídeo da sua falsa eliminação", explicou.