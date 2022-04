Natália e Gustavo discutem após série de desentendimentos no 'BBB 22' - Reprodução/Globoplay

Publicado 05/04/2022 17:26

São Paulo - Após a discussão no Jogo da Discórdia de segunda-feira (4), Natália e Gustavo protagonizaram uma segunda briga no 'BBB 22'. Durante a tarde desta terça-feira (5), ela e o brother voltaram a discutir sobre atitudes dela dentro da casa. Ele a acusa de consumo desenfreado na Xepa, por gastar água demais no banho e de perder o controlo quando bebe em festas.

"Meu único momento de paz é tomar banho", disse Natália. "Na sua casa pode ser, aqui não", respondeu Gustavo. "Aqui também pode ser, nunca prejudiquei ninguém, se eu prejudicasse você poderia falar assim", rebateu Natália. "Não quer dizer que você faz isso, que todo mundo pode tomar", respondeu Gustavo.



Então, a discussão começou e ele voltou a falar da banana no pote de leite em pó. "A mesma coisa que tu vir falar da banana com leite em pó", disse Natália. "Tu enfiou a banana na lata de leite em pó, isso não se faz. Eu como quando tem, quando você deixa", rebateu Gustavo.



Natália então reclama que Gustavo a repreende de lavar até as mãos na pia. "Aí ele vem falar que eu tava lavando a unha na pia. Tava cheia de carne e um tanto de tempero. Vou lavar na privada?", questionou. A briga então chegou ao ponto de Gustavo reclamar das atitudes de Natália por beber e brigar.



"Até a produção colocou 'proibido beber álcool'", disse Gustavo. "Tudo bem, eu já tinha passado mal, e daí se eu já tinha passado mal? Eu briguei uma vez com a Jessi, por beber e passar do ponto", respondeu.

"Agora virou meu pai?", perguntou Natália. "Alguém tem que ser né?", respondeu Gustavo. "Ah, paizão. Vem cá pra mim te dar a bença. Deixa colocar teu nome na minha certidão", respondeu Natália.

"Ele vem dizer que meu momento de paz é lá na minha casa? É onde eu quiser. E se to ficando aqui há mais de um mês aqui é minha casa agora. Agora vou ter papai pra obedecer. Coloca o nome na minha certidão, me adota, paga minhas contas", disse Natália para Eliezer.

A reportagem é de Luiza Lemos, do iG.

"Ele vem dizer que meu momento de paz é lá na minha casa?É onde eu quiser. E se to ficando aqui há mais de um mês aqui é minha casa agora. Agora vou ter papai pra obedecer. Coloca o nome na minha certidão, me adota, paga minhas contas."(Bad Nat) . #BBB22 pic.twitter.com/vy9JK6zGbr — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 5, 2022

"Meu único momento de paz é tomar banho." (Natalia)

"Na tua casa pode ser, aqui nao." (Gustavo)

"A mesma coisa que tu vir falar da banana com lite em pó." (Natalia)

"Voce enfiou a banana na lata d leite em pó." (Natalia)

"Foi todos os dias?" (Nat)#BBB22 pic.twitter.com/tbgYwrS7tu — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 5, 2022

"Aí ele vem falar que eu tava lavando a unha na pia. Tava cheia de carne e um tanto de tempero. Vou lavar na PRIVADA?" (Natalia)

#BBB22 pic.twitter.com/0t2kUMotvq — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 5, 2022

"Natalia, até a produção colocou PROIBIDO BEBER ÁLCOOL." (Gustavo)



A Jessi e a Lina: #BBB22 pic.twitter.com/B5IHhuVC2P — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 5, 2022