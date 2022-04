Jessilane e Lina conversam sobre a perspectiva do público - Reprodução / Globoplay

Jessilane e Lina conversam sobre a perspectiva do públicoReprodução / Globoplay

Publicado 05/04/2022 09:11

Rio - Enquanto os brothers dormiam, Jessilane e Lina reservaram a madrugada desta terça-feira (5) para conversar a respeito da perspectiva do público sobre suas táticas e esforços dentro da casa.

"Eu aprendi a jogar isso aqui jogando e eu espero que as pessoas estejam nos vendo como jogadoras, não só sobre as relações que a gente construiu aqui, mas também sobre o jogo. Como que a gente tem se posicionado, como que a gente tem se movimentado, as articulações que a gente vem fazendo", desabafou Jessi.

Preocupada por Linn, que é sua parceira no jogo, estar no paredão, complementou: "De alguma forma, que isso também esteja sendo levado em consideração e não só as jogadas que o Gustavo faz, que o Arthur faz, que o Pedro... que mesmo não necessariamente jogando como um grande jogador estratégico, mas também faz, sabe? Quero que as pessoas vejam a gente assim também. Eu estou com muito medo, Lina, mas quero muito acreditar que você vai voltar"