Eslovênia foi a 11ª eliminada do BBB 22João Cotta/ TV Globo

Publicado 05/04/2022 05:00

Rio - Eslovênia foi a primeira participante a pisar na casa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, no dia 17 de janeiro. No jogo, a modelo não teve muita sorte. Não venceu nenhuma prova do líder, cumpriu o Castigo do Monstro por duas vezes e ficou durante oito semanas, de onze, na Xepa. Por outro lado, a paraibana construiu fortes amizades com os integrantes do quarto Lollipop, viveu um relacionamento com Lucas e protagonizou o maior meme da temporada: a 'Maldição da Eslô'. Apesar de fugir muito do paredão e ter recebido apenas um voto no confessionário, após ser indicada pelo Gustavo, a sister foi eliminada com 80,74% dos votos, na noite deste domingo, em um paredão contra Douglas Silva e Paulo André.

Fora da casa, a estudante de marketing fala sobre a experiência de participar do programa. "Foi muito louco. Já imaginava que haveria situações e sentimentos bem diferentes do que estava acostumada, mas viver aquilo na prática é muito maluco. Você se coloca em uma posição de sentimento e de razão que é muito confusa. A gente acaba se pressionando muito em relação a tudo. A questão de ter outras pessoas diferentes de você é ainda mais complexa porque também depende muito delas. O movimento das pessoas e a formação dos grupos acabam influenciando muito a dinâmica do jogo. É estranho e, ao mesmo tempo, gostoso lembrar disso. Olhar de fora é muito diferente de viver aquilo lá dentro – se as pessoas soubessem...", afirma ela, que recorda um momento feliz na casa. "O “casamento” com Lucas (na festa dele) foi bem significativo e muito legal. E confesso que os shows também foram muito bons".

Eslô saiu do 'BBB' assim como entrou: sozinha. É que após sua eliminação, os brothers não puderam acompanhá-la até a porta, já que houve prova do líder e formação de uma nova berlinda na sequência. E por falar nisso, Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo Marsengo e Linn da Quebrada disputam o paredão falso. A sister, inclusive, opina sobre a dinâmica. "Tem chances de ser o Arthur. Só que eu acho que, se Gustavo for, ele vai brincar muito com a galera, vai infernizar o povo. Gustavo gosta disso; ele é chato para caramba no jogo, apesar de ser uma pessoa legal. Talvez o povo prefira que Arthur “saia”, mas acho que Gustavo iria movimentar mais, se jogar, fazer tudo. Acho que Arthur vai segurar um pouquinho, mas ele pode surpreender a gente. Arthur é bonzinho; já Gustavo é “malvadão”, então poderia movimentar mais. Vamos ver...", analisa.



'Maldição da Eslô'

Eslovênia se divertiu ao saber da sua fama de pé frio. É que oito participantes que deixaram o reality, maioria do quarto Lollipop, estavam sentados ao lado da modelo antes de saírem da casa. Os internautas brincaram com a situação e chamaram de 'Maldição da Eslô'. "Acho que foi engraçado porque faz sentido. O pior é que eu acabava sentando perto do povo porque eu já sabia que ia sair. Eu pensava: ‘vou ficar perto porque é mais fácil dar um beijinho, um abraço’. E realmente todo mundo que saía eu estava do lado. Era a mesma reação (de choro) porque era de praxe, eu sabia que iria acontecer e estava me preparando psicologicamente para abraçar e beijar a pessoa (risos). Eu só não imaginava que seria tão forte isso, mas estou levando de forma gostosa. Vou aproveitar essa brincadeira", afirmou aos risos.

Relacionamento com Lucas

Eslovênia e Lucas formaram o primeiro casal do 'BBB 22' após uma semana e meia de jogo. A modelo confessa que pensou em dar uns beijos no reality, mas não 'se casar'. "Imaginava que poderia dar uns beijinhos, mas viver um romance, casar no ‘Big Brother’, com um anel de pano? Nunca imaginei na minha vida! Mas foi acontecendo e foi muito natural. Quanto mais a gente se aproximava e se conhecia, mais a gente queria estar juntos, principalmente nas últimas semanas. Foi muito natural das duas partes. O legal era que a gente tinha esse pensamento muito parecido a respeito da relação lá dentro, mesmo jogando tão diferente. Até onde conseguimos, nós tentamos separar isso lá dentro para não influenciar o jogo do outro", afirma ela, que não sabe se o romance vai continuar. "Essa é uma resposta que não depende só de mim. A gente vai conversar, mas acho que tem muita chance".

Amizades

A estudante de marketing mostrou ser muito fiel aos amigos durante toda a temporada do programa. Após deixar o confinamento, ela diz quais amizades deseja manter. "São muitas. Só que eu preciso saber o que as pessoas estão pensando, porque eu acho que tem gente que já está mudando, virando a casaca. Então, eu preciso entender algumas coisas. Mas o Lollipop inteiro são pessoas que eu quero levar para a minha vida. Depende muito também de como eles vão querer lidar com isso, mas são todas pessoas com quem eu me relacionei e me doei. E também outras pessoas que não eram do Lollipop, como Arthur, Pedro, Lina", comenta.

Novo campeão

A paraibana abre o jogo e revela quem deve levar o prêmio de R$1,5 milhão para casa. "Pelo que eu estou sentindo, acho que o Arthur. Não só aqui fora, mas lá dentro a gente já tinha esse sentimento. Ele é uma das pessoas para quem eu torço, mas também tem o Eli, a Lina e o Pedro, que eu gosto de graça. Os quatro têm a minha torcida, frisa".

Vida pós-BBB

Ao ser questionada sobre seus planos pós-BBB, Eslovênia pondera: "Quero pensar, sentar e entender o que está acontecendo para poder me posicionar em relação a isso, antes de dizer o que vai ser. Quero respirar fundo, abstrair um pouco para, depois, determinar o que eu quero seguir. E quando decidir, quero me doar 100% a isso".