Bárbara rebateu comentário de AnamaraReprodução

Publicado 04/04/2022 14:56

Rio - Bárbara Heck respondeu um comentário de Anamara após expor uma conversa com Rodrigo Mussi. O ex-BBB está internado após sofrer um acidente de trânsito na última quinta-feira. Na troca de mensagens, o gerente comercial desabafou sobre estar de "saco cheio de hate e fofoca".

fotogaleria "Para que, meu pai? A conversa pertence a eles, não a terceiros", questionou Anamara. "As pessoas têm mania de amar as outras só depois que algo assim acontece. Acho isso triste. Basta ler os comentários aqui, para variar, me tacando hate. O Rodrigo é meu amigo e tenho certeza que ele não se importaria de 'expor' isso. Até porque era o que muitas vezes ele dizia e ninguém estava afim de enxergar. Se você não gosta dos meus comentários, simplesmente ignore. É a minha página e eu falo sobre o que quero e sinto. Não precisa concordar, apenas respeite", rebateu Bárbara.

Viih Tube saiu em defesa da ex-participante do "BBB 22" e afirmou que o gerente comercial concordaria com a fala. "O Rodrigo ficaria feliz sim do que a Bárbara falou, gente. Ele estava doido pra gritar isso pra todo mundo, ele se incomodava muito com hate, na minha opinião ela quis só conscientizar e está certa", escreveu.