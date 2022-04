Eslovênia no Mais Você - reprodução da TV Globo

Eslovênia no Mais Vocêreprodução da TV Globo

Publicado 04/04/2022 10:17 | Atualizado 04/04/2022 11:09

Rio - Eslovênia tomou café da manhã com Ana Maria Braga no 'Mais Você', da TV Globo, na manhã desta segunda-feira, após ser eliminada do 'Big Brother Brasil 22' com 80,74% dos votos. Na atração, a modelo falou sobre o fato de ter deixado o programa 'sozinha', já que teria outra dinâmica na sequência.

fotogaleria

"Eu estava fingindo desespero em forma de brincadeira, leveza. Eu estava muito nervosa desde que fui indicada ao paredão. Sai sozinha. Foi bem significativo. Andar pelo gramado olhando tudo foi muito especial, só me fez lembrar de quando entrei e só me fez ter certeza de que tudo o que eu vivi ali foi muito real e que trouxe muitas coisas aqui pra fora", comentou Eslô.

Em seguida, ela brincou com sua 'Maldição', já que oito participantes que deixaram o reality, maioria do quarto Lollipop, estavam sentados ao lado da modelo antes de saírem da casa. "Foi coincidência mesmo. O pior é que eu já ficava ao lado da pessoa do Lollipop que ia sair, porque eu já sabia que ia sair. Ficava pra ser mais fácil de dar tchau, abraçar. Não sabia que ia virar isso", afirmou.

Eslovênia ainda se manifestou sobre seu jeito rápido de falar. "Vou melhorar, Ana, eu prometo que vou me esforçar pra isso. Eu sabia que falava rápido, mas, agora, vendo os vídeos...Não sei como vocês me entenderam, não. Está demais", disse ela. "Sou muito agoniada, afoita, exagerada. Quando vou me expressar, gosto de falar e vou falando. E acaba sendo muito rápido", completou.

No programa, a modelo refletiu sobre a saída dos brothers do Lollipop e sua porcentagem de votos. "Me questionei muito: 'O que a gente está fazendo de errado? O que me incomodava é que eu não conseguia enxergar algo em comum. Aqui fora, não tive tempo de administrar tudo isso, mas acho que foi algo muito individual. Sobre minha porcentagem, eu estou tentando entender. É muita informação, é muita coisa que a gente quer saber", destacou.

Sobre o relacionamento com Lucas, seu affair na casa, Eslô destacou: "Acho que a gente vai descobrir cada dia mais esse sentimento. Lá dentro da casa é mais intenso. Acho que aqui fora a gente vai conseguir administrar mais, entender o que o outro sente, respeitando sempre o coração do outro". Logo depois, Ana mostrou um vídeo do estudante da medicina dizendo que a modelo tinha sido o porto seguro dele e os planos para o romance com a pernambucana fora do reality. "Quero muito vê-lo, estou morrendo de saudade".

Eslovênia também palpitou sobre o Paredão falso, formado por Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo Marsengo e Linn da Quebrada, assim que ela deixou o 'BBB'. "Gustavo 'causaria' muito, porque ele gosta de provocar o povo. Arthur é muito bonzinho. Estou ansiosa". Ela ainda opinou sobre o possível campeão do reality. "O Arthur Aguiar. Lá dentro já sentíamos isso de alguma forma", concluiu.