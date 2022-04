Eslovênia descobre a Maldição da Eslô - reprodução da TV Globo

Publicado 04/04/2022 09:51 | Atualizado 04/04/2022 09:59

Rio - Eliminada do 'BBB 22' com 80,74% dos votos, Eslovênia se surpreendeu ao saber de sua 'Maldição'. É que oito participantes que deixaram o reality, maioria do quarto Lollipop, estavam sentados ao lado da modelo antes de saírem da casa. Os internautas brincaram com a situação e chamaram de 'Maldição da Eslô'.

No 'Bate-Papo BBB', na madrugada desta segunda-feira, Rafa Kalimann mostrou os memes para a pernambucana. "A gente está falando sobre os eliminados, lembrei que eu tenho um momento para te mostrar... Aliás, um compilado de eliminações. Quero que você preste bem a atenção", disse a apresentadora.

Em seguida, um vídeo das eliminações foi mostrado. "Eslô, você sentava do lado da pessoa", pontuou Rafa. Eslovênia se divertiu: "Então o problema era eu!".

O quadro "Presente do Eliminado" também brincava com a 'A Maldição de Eslô'. A modelo ganhou uma camiseta rosa com os dizeres "Alto risco de sair no Paredão" e duas setas apontadas para os lados . "Meu Deus do Céu! Vou tirar uma foto com isso e postar no meu story!", disse a sister.