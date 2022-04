Paredão falso no ’BBB 22’ - Reprodução/Instagram

Paredão falso no ’BBB 22’Reprodução/Instagram

Publicado 03/04/2022 19:55

Rio - As surpresas não acabaram no "BBB 22". Após a decisão do paredão formado por Douglas Silva, Eslovênia e Paulo André, teremos a formação de uma nova berlinda no reality show. Mas tem um detalhe: o paredão será falso.

fotogaleria Na dinâmica anunciada na noite deste domingo (03), o participante escolhido pelo público se tornará o 'Big Boss' durante a semana e poderá controlar os demais direto de um quarto secreto, todo preto e com grandes telas de TV. O escolhido poderá colocar todos na Xepa, cortar a água e possivelmente ouvir tudo o que acontece na casa durante sua falsa eliminação. Durante o programa, Tadeu Schmidt contará mais detalhes sobre a dinâmica.

"HOJE TEM! Neste domingo, 03/4, será formado um Paredão Falso cheeeeio de surpresas! Assim que o mais votado se despedir de seus companheiros de confinamento, na próxima terça, 05/4, ele irá para um QG onde terá a oportunidade de brincar de Big Boss por algumas horas", anunciou o perfil oficial do "BBB 22".