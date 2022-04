Ex-BBB Rodrigo Mussi - Reprodução

Publicado 03/04/2022 12:24

Rio - A torcida pela recuperação de Rodrigo Mussi, que sofreu um grave acidente de carro, na última quinta-feira, é grande. 'Reage, Rodrigo' está entre os assuntos mais comentados do Twitter neste domingo. Na rede social, os internautas publicaram mensagens de apoio e fizeram pedidos de oração para o gerente comercial, que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, em São Paulo, após passar por uma cirurgia múltipla, na cabeça e perna.

"A gente tá te esperando aqui fora. A gente quer te ver com sorriso no rosto. Tem um monte de gente te mandando energia positiva e esperando pra te encher de amor", disse um internauta. "Estamos todos com você. Nossa torcida é sua!", comentou outro. "Que você possa enfrentar esse momento de fragilidade com toda garra que tiver. Estamos torcendo pela sua recuperação!", frisou um terceiro.

Veja a corrente do bem:

REAGE RODRIGO — manu (@maanucoments) April 2, 2022

FORÇA RODRIGO - REAGE RODRIGO

pic.twitter.com/XoZRvUeBcf — ARTHURIZADO - ThurAr (@maurofaria) April 3, 2022

REAGE RODRIGO pic.twitter.com/QF5j72UV5J — Ieu... (@ieutodinha) April 3, 2022

Meu campeão, continuamos aq, viu? Não esquecemos de vc um minuto sequer. Continua firme e forte aí se recuperando, queremos você conosco aqui em breve! Seguimos mandando toda energia do mundo p ti, tds os dias. Vc vai sair dessa, nós sabemos e conhecemos sua força. REAGE RODRIGO pic.twitter.com/qFkdTZrdcA — matheus (@matheuscomentaa) April 3, 2022

a gente tá aqui, torcendo pela sua melhora, confiamos que Deus vai fazer um milagre na sua vida, reage rodrigo, precisamos de você assim, com esse sorrisão no rosto. pic.twitter.com/DkXMm7m6s5 — larinha mussi (@comentaalah) April 2, 2022

Se você ver esse tweet, reserve 2 minutos do seu tempinho pra orar pelo Rodrigo nesse exato momento. Vamos nos unir em oração. Posso contar com você? RT pra alcançar todos.



REAGE RODRIGO. — pedro (@pedrocomentts) April 2, 2022

Acidente

O veículo em que Rodrigo Mussi estava bateu na traseira de um caminhão graneleiro na madrugada da última quinta-feira (31). O ex-BBB foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, e foi submetido a uma cirurgia múltipla, na cabeça e perna, e seu estado pode ser considerado delicado, mas estável.

O último boletim médico divulgado pela família do gerente comercial informou que "Rodrigo Mussi segue estável, progredindo em sua recuperação. Ainda sedado, mas o processo de extubação normalmente é lento. As próximas horas são primordiais, delicadas e de observação. Mas a família está otimista e com muita fé na sua recuperação!"