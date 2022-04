Douglas e Natália conversam no ’BBB 22’ - Reprodução/Gshow

Publicado 02/04/2022 17:20

Rio - Natália conversou com Douglas Silva na tarde deste sábado (02) para explicar o motivo de ter votado no ator na formação do último paredão. O carioca enfrente a décima primeira berlinda do "BBB 22" ao lado de Eslovênia e Paulo André.

fotogaleria "Para mim tem a necessidade [de conversar] pela questão do carinho", pontuou Natália. "Eu estava nessa posição na semana passada com o [Lucas] Bissoli. Eu entendo essa necessidade que a gente tem de, não justificar, mas ter essa conversa", disse o ator.

"É mais um parecer. Acredito que isso seja importante pela relação e pelo carinho. Ontem, a gente estava percebendo que ia ser na Lina, a questão dos votos. Só que depois do Monstro, teve uma conversa no banheiro que citaram o nome da Jessi e o meu. E aí eu falei: 'será que os votos vão vir para mim ao invés de ir na Lina?'. E eu fiquei morrendo de medo. Tanto que, na hora que cheguei para votar, eu expliquei que o meu voto não seria nem em você, que eu tinha minha primeira e segunda opção de voto. E expliquei que o meu voto só seria em você porque eu estava com medo da possibilidade de ser eu e que infelizmente nessa altura do jogo, infelizmente a gente tem que tentar se proteger ao máximo aqui dentro. Eu não queria dar esse voto em você nesse momento. Mas que, por medo de ir ao Paredão, eu queria pensar, pelo menos uma vez estrategicamente aqui dentro, mas o meu carinho por você é o mesmo, entendeu?", explicou a designer de unhas.

"Entendi", respondeu Douglas. "Mas eu me sinto um pouco desconfortável pela nossa relação", admitiu Natália. "Eu superentendo. Isso faz parte do jogo. Estava até conversando com os moleques que não esperava, óbvio, ninguém espera, nesse momento. Esperava que ia ser mais para a frente. Mas não botava mão no fogo, pois poderia acontecer. Porque é isso, se a gente se sente... não ameaçado, mas se há o perigo da gente ir ao Paredão, tem que fazer de tudo para se defender. Eu superentendo", garantiu o carioca. "Ontem mesmo na votação eu falei sobre isso, falei que era mais uma questão de proteção minha, porque eu estava com medo de estar na reta essa semana", afirmou a sister.



"Confesso que fiquei surpreso, mas depois eu entendi por que isso iria acontecer em algum momento. Óbvio que eu não estava esperando nesse momento, mas eu até entendo. Acho que eu no seu lugar faria o mesmo se eu me sentisse ameaçado, não sei se nessa posição nesse momento, mas se eu achar que o meu está na reta, de repente até votaria em você, então fica tranquila. Eu não estou chateado com isso, na verdade não é uma coisa doce para a gente digerir, mas eu não estou chateado. Eu estava na mesma situação quando votei no Bissoli. E votei também estrategicamente porque estava votando em grupo. Uma coisa que eu já fiz, mas não com uma pessoa próxima a mim", explicou Douglas.

"Até as meninas se surpreenderam porque elas não achavam que eu ia votar em você. Eu bati o pé várias vezes, falei que 'não, ele é uma pessoa que eu não voto'...Desculpa por ferir os seus sentimentos", pediu a sister. "Não feriu meus sentimentos, não, pode ficar tranquila. Uma coisa que eu aprendi aqui no jogo, que eu não fazia, eu aprendi na marra mesmo, até um pouco na dor, é separar o jogo do pessoal. Então, pode ter certeza de que o nosso pessoal não mudou em nada, só que o game muda muita coisa, entendeu? E aí daqui para a frente segue o baile", disse o ator. "Com certeza", frisou Natália. "É isso, o negócio está afunilando e você vai votar na Jessi e vai votar na Lina, dependendo da dinâmica", finalizou Douglas.