Eslô veste casaco de Rodrigo no 'BBB 22', sem saber do acidente que o ex-brother sofreuReprodução/Globoplay/Instagram

Publicado 01/04/2022 21:31

Rio - Após sofrer um grave acidente de carro, na última quinta-feira , Rodrigo Mussi se tornou assunto entre as participantes do "BBB 22", que ainda não sabem do ocorrido. Nesta sexta-feira (1º), Eslovênia elegeu um casaco deixado pelo gerente comercial para se proteger do frio e comentou sobre a peça de roupa com Linn da Quebrada e Natália.

"O casaco era do Rodrigo, ele deu para Laís, e Laís deu para mim", brincou a modelo, exibindo a vestimenta para as sisters. "Eu lembro do Rodrigo com ele, ele amava usar essa blusa", respondeu Natália. Neste momento, o ex-brother está internado no Hospital das Clínicas de São Paulo após sofrer um traumatismo craniano durante uma colisão entre o carro por aplicativo que estava e um caminhão.

Vai dar certo, Rodrigo. Continuem com as orações pic.twitter.com/WxHJ4r01bF — Eslô Marques (@eslomarques) April 1, 2022

Rodrigo viajava no banco traseiro de um veículo, sem cinto de segurança, quando o motorista perdeu o controle do automóvel e bateu em um caminhão que transportava soja. Durante a madrugada, o gerente comercial de 36 anos passou por uma cirurgia múltipla, na cabeça e perna, segundo informou sua assessoria de imprensa.