No quarto do líder, Douglas detona Eslovênia para Gustavo - Reprodução/Gshow

No quarto do líder, Douglas detona Eslovênia para Gustavo Reprodução/Gshow

Publicado 01/04/2022 18:57

Rio - Durante conversa com Gustavo no "BBB 22", Douglas Silva detonou Eslovênia e sua movimentação no jogo. Os brothers estavam no quarto do líder quando o ator comentou a justificativa que a modelo usou nas vezes que votou nele no reality show.

fotogaleria "Tipo: 'Qual foi o motivo que tu votou em mim?'. 'Ah, eu acho que você esconde o jogo e tal'. Pô, mas isso é motivo pra tu votar em alguém? Não estou falando que você não pode ir por esse motivo, mas não entra na minha cabeça. Quero entender onde isso tá interferindo no seu [jogo] e onde isso está te prejudicando em algo pra tu votar em mim", explicou.

"Do nada, ela virou uma chavinha. E na mesma semana, estava falando que eu era pai dela, no meio da festa, doidona. 'Ah, amigo, não sei o quê, você é foda'. É amigo pra lá, beijo pra cá, e aí larga-lhe voto. Você entende essa relação que ela tem? Ou ela é muito sonsa, muito malandra... disse o ator. "Sonsa, ela não é", rebateu Gustavo. "Tudo bem calculado, mano, não é possível. Tanto que eu até falei: 'Não, me chama de pai, não'", frisou Douglas. "Não se sai de 10 paredões sendo sonsa", disse o líder da semana.

"É uma parada que eu já pensava, mas dava o benefício da dúvida. Às vezes ela força um pouco pra, tipo, pra galera... Entendeu? Não que ela não goste, mas ela já usa isso como uma barreira. Tanto que, p*rra, o Arthur e o Scooby não votam nela", lembrou o ator. "Já tem uma barreira ali. O Arthur, vai entender. Chamo no jogo da discórdia, falou não sei o que, não sei o que lá, mas ela consegue convencer, entendeu?", completou.