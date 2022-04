Arthur Aguiar no BBB 22 - Reprodução da TV Glob

Arthur Aguiar no BBB 22Reprodução da TV Glob

Publicado 01/04/2022 15:40 | Atualizado 01/04/2022 15:42

Rio - Após Jessilane ganhar o anjo e escolher Arthur Aguiar e Paulo André para cumprirem o Castigo do Monstro, os brothers reclamaram da decisão da professora de biologia no banheiro do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na tarde desta sexta-feira. Vale lembrar que devido a isso, a dupla que estava no VIP, foi para a xepa. E tem mais: o que eles não sabem é que, de acordo com a dinâmica da semana, um dos dois será indicado ao paredão pelo líder Gustavo.

fotogaleria

"Eu tive três chances de botar ela no Monstro, quando fui Anjo e não botei nenhuma vez. Ela ganhou um voto que ela não tinha", começou Arthur Aguiar. O marido de Maíra Cardi, então, questionou o amigo. "Tu sabia que ela iria te puxar?". O atleta disse que foi surpreendido. "Não, não sabia. Ela tinha outras opções". "Mas quem ela iria botar?", perguntou o ator.

Paulo André refletiu: "No DG [Douglas Silva]. Ah, não... No Eli [Eliezer], ela vota nele toda semana", analisou. "Depois que ela botou você, achei que fosse botar o Eli, porque ela vota nele. Por isso que eu não entendi nada. Quando ela falou: 'Quem são os bichões da resistência, eu sabia que ela ia botar você. Fiquei surpreso pelo fato de ter sido três vezes Anjo e nunca ter colocado ela", reclamou o ator.

Em seguida, Arthur explicou sua revolta. "O que está pegando pra mim é a comida". "Mano, eu passo fome, mas não dou nessa Xepa aí", afirmou Paulo André. O ator destacou: "Eu nem vou ter para dar. Vou dar 200 [estalecas], que é o que tenho". O atleta reforçou sua decisão. "Vou dar zero. Se tiver como dar zero, vou dar zero".