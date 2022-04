Rodrigo Mussi - Reprodução/Globoplay

Rodrigo MussiReprodução/Globoplay

Publicado 01/04/2022 13:37 | Atualizado 01/04/2022 13:51

Rio - O acidente que deixou o ex-BBB Rodrigo Mussi gravemente ferido aconteceu em uma corrida feita com o prêmio que ele ganhou ao vencer a prova do anjo no "BBB 22". A 99 confirmou em entrevista ao "Uol" que o gerente comercial estava em uma viagem com um motorista parceiro.

fotogaleria

Rodrigo, assim como todos os vencedores da prova do anjo, receberam R$ 9.999 em corridas feitas com o aplicativo. O ex-BBB foi anjo duas vezes enquanto esteve no reality show, por isso ele recebeu o valor dobrado.

"A 99 confirma que Rodrigo Mussi estava em uma corrida da plataforma, quando o carro em que estava se envolveu em uma colisão nesta quinta-feira (31), em São Paulo. A empresa lamenta profundamente o acidente e informa que está em busca de contato com os familiares do passageiro e motorista para oferecer apoio e acolhimento necessários. A 99 irá colaborar com as autoridades no que for preciso durante a investigação", diz a nota.

Em entrevista, o motorista disse ter solicitado a Rodrigo que colocasse o cinto de segurança. "Na hora da batida eu estava de cinto, eu sempre uso cinto, solicitei para ele colocar cinto também, porém não tenho que toda hora ficar olhando pra trás pra ver se o cara está com cinto também. É a cabeça do cara", afirmou o profissional, que não tem certeza se cochilou durante a viagem.